В Карелии пройдут рейды ГАИ

Несколько дней на дорогах республики водителей будут массово проверять.

Госавтоинспекция проведет в Карелии профилактические мероприятия для снижения числа аварий. Рейды пройдут с 25 по 29 августа.

Автоинспекторы усилят контроль на опасных участках дорог, где часто происходят столкновения автомобилей. Инспекторы будут работать в том числе на автомобилях без опознавательных знаков, чтобы выявлять нарушителей. Особое внимание уделят контролю за обгоном и соблюдением правил расположения транспортных средств на проезжей части.

Как сообщили в ГАИ, за первое полугодие в республике сократилось число погибших в ДТП, при этом общее количество аварий и пострадавших выросло. Столкновений стало почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Основной причиной таких аварий стал выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона. За шесть месяцев из-за этого произошло 23 ДТП, в которых два человека погибли и 52 получили травмы.

Напомним, ранее Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах.