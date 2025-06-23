В Карелии пройдут рейды по профилактике столкновений на опасных участках дорог

Планируется скрытое патрулирование дорог.

В Карелии с 1 по 6 июля пройдут рейды по профилактике столкновений на опасных участках дорог. Планируется проводить скрытое патрулирование на автомобилях без отличительных знаков полиции. Об этом собщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По статистике 39% ДТП в Карелии - столкновения транспортных средств, это почти каждая третья авария. В этом году количество подобных ДТП выросло на 47% в сравнении с прошлым годом.

Одна из причин подобных аварий - нарушение правил обгона. За последние 5 месяцев зарегистрировано подобных 23 ДТП, в результате которых 52 человека получили травмы и двое погибли.