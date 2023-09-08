В Карелии пройдут тотальные проверки грузовиков

В Карелии с понедельника, 11 сентября, стартует профилактический рейд «Безопасный грузовой автомобиль».

О профилактическом рейде «Безопасный грузовой автомобиль» сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



Так, с 11 по 17 сентября ГИБДД проведет мероприятие с целью снижения аварийности с участием грузовых автомобилей.

Автоинспекторы посетят автопредприятия, побеседуют с руководителями и водительским составом.

Дорожная полиция проведет сплошные проверки грузовых автомобилей. Дорожные полицейские проверят техническое состояние автопарка, наличие путевых документов, легальность перевозочной деятельности, использование тахографов, наличие изменений в конструкции автомобиля, внесенных без разрешения ГИБДД.





