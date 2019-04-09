В Карелии прокуратура добилась ужесточения наказания для главы поселения за растрату

Верховный суд республики удовлетворил апелляцию прокурора Медвежьегорского района об изменении приговора в отношении главы Медвежьегорского городского поселения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В феврале нынешнего года глава поселения был признан виновным в растрате. Установлено, что в декабре 2017 года он принял решение о выдаче директору муниципального учреждения премии по итогам работы за год в размере 165,9 тысячи рублей (вместо максимально предусмотренной премии 33,2 тысячи рублей). Данные нарушения были выявлены в ходе проведенной прокуратурой района проверки, по результатам которой следственным органом было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года. Также осужденный должен был вернуть причиненный ущерб в размере 132,7 тысячи рублей.

Прокуратура не согласилась с приговором в связи с мягкостью назначенного наказания.

В свою очередь, осужденный обжаловал приговор в связи с тем, что не признал себя виновным, и просил его оправдать.

Но Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и увеличил размер штрафа со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения, уточнили в прокуратуре.