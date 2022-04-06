В Карелии прокуратура обратилась в суд после жалоб жителей Медвежьегорска на покрытые копотью улицы

Прокуратура выявила нарушения, связанные с загрязнением копотью воздуха в результате работы котельной в Медвежьегорске.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку компании «Северзаготовка» в части соблюдения законодательства об охране окружающей среды, в частности, воздуха. Надзорные органы выявили нарушения и обратились в суд. Об этом говорится на сайте прокуратуры Карелии.

Проверка установила нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды продуктами сгорания угля и древесины вследствие работы котельной, расположенной на ул. Советская в Медвежьегорске. По оценке прокуратуры, загрязнение может оказывать негативное воздействие на экологию и здоровье населения.

Прокуратура района направила в Медвежьегорский суд иск о понуждении ресурсоснабжающей организации устранить нарушения действующего законодательства. Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.

Ранее жители Медвежьегорска заявляли, что часть города покрывается слоем черной копоти. Люди предполагали, что копоть на улице может быть связана с деятельностью местной котельной на улице Советской.