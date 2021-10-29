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В Карелии прокуратура проверит Сегежский ЦБК, где трое рабочих госпитализированы с ожогами

Новости. Происшествия
17:31, 29 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Прокуратура республики организовала проверку по информации СМИ о получении рабочими травм на АО «Сегежский ЦБК».

На предприятие выехал прокурор республики Дмитрий Харченков, находящийся в Сегежском районе с рабочим визитом. Об этом информирует сайт ведомства.

«Прокуратура Республики Карелия организовала проверку по публикациям СМИ о получении 28.10.2021 тремя рабочими термических ожогов при проведении плановых ремонтных работ в химическом корпусе АО „Сегежский ЦБК“. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ», — гласит заявление прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП трое сотрудников Сегежского ЦБК получили термические ожоги и были госпитализированы.

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