В Карелии прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства

Власти муниципальных образований в Медвежьегорском районе нарушили бюджетное законодательство РФ.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, прокуратура Медвежьегорского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления требования бюджетного законодательства.

Выяснилось, что в 8 муниципальных образованиях района не осуществляется необходимый согласно закону внешний финансовый контроль за деятельностью органов местного самоуправления. Более того, соответствующие контрольно-счетные органы вообще не были созданы.

Прокуратура района обратилась в суд, потребовав создать контрольно-счетные органы для внешнего финансового муниципального контроля либо передать полномочия Контрольно-счетной палате Республики Карелия.

Суд рассмотрел и полностью удовлетворил административные иски прокуратуры. Местные власти обязаны исполнить решение суда в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу.