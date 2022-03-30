В Карелии прокурор потребовал привести в порядок прогулочные дворы в колонии

Республиканский прокурор обратился в суд с требованием обязать исправительную колонию №9 привести в порядок прогулочные дворы.

Карельский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в Петрозаводский городской суд с административным иском к исправительной колонии № 9. Информация об этом содержится в базе суда.

В исправительной колонии состоялась проверка прокуратуры, которая выявила нарушения. Так, в прогулочных дворах на участке колонии-поселения и в следственном изоляторе ИК-9 не было козырьков необходимого стандарта и дренажной системы. Об этом сообщили в прокуратуре, отвечая на запрос «Столицы на Онего».

В этой связи прокурор потребовал устранить выявленные недостатки в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в силу.

Ранее сообщалось, что в колонии Карелии рецидивист стал дипломированным специалистом в сфере строительства.