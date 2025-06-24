В Карелии пропал пенсионер

В Кондопожском районе пропал 83-летний мужчина.
Сегодня, 4 июля, Кондопожском районе пропал 83-летний мужчина. Поисковая группа «ЛизаАлерт» просит помочь найти Михаила Стреха, который пропал в садоводческом неккоммерческом товариществе "Коммунальщик-1". Мужчина был в серой куртке, коричневых штанах и в кепке, ушел и не вернулся.
Напомним, что ранее пожилой житель Петрозаводска пропал в лесу.
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