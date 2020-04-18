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В Карелии пропал подросток

Новости. Происшествия
16:47, 18 Апреля 2020
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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Полиция Костомукши ведет розыск 12-летнего мальчика.

Полицией Костомукши разыскивается Сергей Евгеньевич Душин 2007 года рождения, житель Олонца, который пропал в городе Костомукша. Об этом сообщает паблик МВД по Карелии.

По информации полиции, возможно, ребенок направляется в один из районов Карелии, поэтому может находиться на трассе и просить подвезти его.

Приметы: рост около 160 см., синяя шапка, темно-синяя парка с капюшоном, на капюшоне мех, внутри - подклад оранжевого цвета, зауженные светлые брюки цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 12-летнего разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номерам: +79814060046, а также в дежурную часть ОМВД России по городу Костомукша: 8 (81459) 5-25-02.

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