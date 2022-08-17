В Карелии пропал рыбак, найдена только лодка

В Медвежьегорском районе 16 августа рыбак вышел в озеро и не вернулся, организованы поиски.

Как сообщает паблик «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка», организованы поиски Павла Дружинина, который 16 августа выехал на рыбалку на озере Путкозеро в Медвежьегорском районе, деревня Батово. А 17 августа была найдена только его лодка.

«В настоящее время никаких сведений о его местонахождении нет. Всем, кто обладает возможностью, просим помочь в поисках», — сообщается в паблике.