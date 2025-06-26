В Карелии пропала семилетняя девочка

В селе Святозеро Пряжинского района разыскивают семилетнюю Веру Тарновскую.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка пропала вчера.
Приметы ребенка: рост около 120 см, худенькая, темно-русые волосы, карие глаза. Вера была одета в розовый свитер и розовые штаны.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию или по телефонам горячей линии 88007005452.
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