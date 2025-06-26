В Карелии пропала семилетняя девочка

В селе Святозеро Пряжинского района разыскивают семилетнюю Веру Тарновскую.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка пропала вчера.

Приметы ребенка: рост около 120 см, худенькая, темно-русые волосы, карие глаза. Вера была одета в розовый свитер и розовые штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию или по телефонам горячей линии 88007005452.