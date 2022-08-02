В Карелии пропали мужчина с ребенком

В поселке Кварцитный Прионежского района мужчина с 13-летним подростком ушли из дома и не вернулись.

Волонтеры просят помощи в поиске 38-летнего Александра К. и 13-летнего Константина К. Они ушли из дома в поселке Кварцитный Прионежского района 2 августа около 20.00. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Александр: рост 183 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые.

Был одет: камуфляжный костюм, темные кроссовки.

Приметы Константин: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые.

Был одет: камуфляжный костюм, темные кроссовки.

Ранее сообщалось, в Лоухском районе спасатели достали из реки тело 44-летнего мужчины, пропавшего в июле.