В Карелии пропали мужчина с ребенком

В поселке Кварцитный Прионежского района мужчина с 13-летним подростком ушли из дома и не вернулись.
Волонтеры просят помощи в поиске 38-летнего Александра К. и 13-летнего Константина К. Они ушли из дома в поселке Кварцитный Прионежского района 2 августа около 20.00. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Александр: рост 183 см, плотного телосложения, обрит наголо, глаза серые.
Был одет: камуфляжный костюм, темные кроссовки.
Приметы Константин: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые.
Был одет: камуфляжный костюм, темные кроссовки.
Ранее сообщалось, в Лоухском районе спасатели достали из реки тело 44-летнего мужчины, пропавшего в июле.
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