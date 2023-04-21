«Карельские волчата», «Березка» и «Лесовичок» поборолись за звание лучших в Карелии

В республике прошел первый конкурс среди детских лесничеств.

Cреди школьных лесничеств провели первый конкурс, сообщили в Минприроды Карелии 10 июля.

Конкурс проходил с 24 апреля по 31 мая. Ребятам с поддержкой наставников предложили создать собственные логотипы, девизы и гимны.

Лучший логотип представил «Лесовичок» из Лоухского района. Второе место заняли «Карельские волчата» из Пряжинского, а третье — «Березка» из Пудожского района.

Среди девизов лучшим стал придуманный ребятами из «Березки»: «Березку» свою от всех бед защитим! В обиду ее никому не дадим! Школьники из команды также победили в конкурсе гимнов.

Второе место за девиз «ЛЮБИМ! МНОЖИМ! СОХРАНИМ!» присудили «Лесовичку», а третье местло заняли «Карельские волчата» с девизом: «Мы заботимся о лесе, чтобы он мог заботиться о нас».

Среди гимнов победу одержала песня «Березки», второе место у «Карельских волчат», а бронза досталась «Лесовичку».