В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

В Петрозаводске в спортивном центре «Акватика» состоялся танцевальный чемпионат «NORTHERN CHAMP. Север — место силы», где приняли участие участие сотни танцоров из городов Карелии и Санкт-Петербурга. «Столица на Онего» посетила мероприятие.
Юбилейный двадцатый чемпионат стал первым из четырёх этапов большого турнира «NORTHERN CHAMP». Участники от 7 лет и старше выступали в различных номинациях, включая хип-хоп, к-поп, современно-эстрадный танец, латинское шоу, народный и классический танец, а также импровизацию.
В составе выступавших были как «дебютанты», стаж которых составил 1 календарный год с момента первого выступления на Northern Champ, так и «Pro-танцоры», обучающиеся более 3 лет.
Опытные судьи оценивали выступления строго и справедливо. Победители и призёры были награждены кубками и медалями.
Больше фото смотрите в нашем фоторепортаже.
