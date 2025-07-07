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В Карелии прошла жеребьевка разрешений на добычу бурого медведя

Новости. Политика
15:05, 19 Июля 2025
фото: © Министерство природных ресурсов и экологии

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Карельские власти распределили всего 301 лицензию добычу бурого медведя на 2025 год через открытую жеребьевку, так как желающих охотников было гораздо больше, чем разрешенных квот.

Вчера, 18 июля, в Министерстве природных ресурсов и экологии провели жеребьевку для распределения разрешений на охоту на бурого медведя. По данным министерства, мероприятие провели из-за того, что количество заявлений превысило количество установленных квот в большинстве районов и округов.

До проведения жеребьевки каждому заявлению присвоили номер, который потом поместили в закрытую капсулу. Списки с номерами участников выложили на сайте Минприроды. В день жеребьевки капсулы с номерами по выбранному округу поместили в барабан.

Специалист Минприроды доставал из барабана «выигрышные номера» в количестве, которое соответствует квоте для каждого района или округа. После этого оставшиеся капсулы-заявки доставали и демонстрировали номера участников, не получивших разрешение. Весь процесс фиксировался на камеру.

С 11 по 17 июля специалисты республиканского Минприроды принимали заявления на выдачу разрешений на добычу бурого медведя. За неделю от граждан поступило 743 корректно оформленных заявления.

– Наибольший интерес у охотников вызвал Медвежьегорский район: по всем участкам общедоступных охотничьих угодий поступило суммарно 116 заявлений, при этом квота на добычу составила только 45 особей, – отметил начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Владимир Тихонов.

 

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