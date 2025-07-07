В Карелии прошла жеребьевка разрешений на добычу бурого медведя

Карельские власти распределили всего 301 лицензию добычу бурого медведя на 2025 год через открытую жеребьевку, так как желающих охотников было гораздо больше, чем разрешенных квот.

Вчера, 18 июля, в Министерстве природных ресурсов и экологии провели жеребьевку для распределения разрешений на охоту на бурого медведя. По данным министерства, мероприятие провели из-за того, что количество заявлений превысило количество установленных квот в большинстве районов и округов.

До проведения жеребьевки каждому заявлению присвоили номер, который потом поместили в закрытую капсулу. Списки с номерами участников выложили на сайте Минприроды. В день жеребьевки капсулы с номерами по выбранному округу поместили в барабан.

Специалист Минприроды доставал из барабана «выигрышные номера» в количестве, которое соответствует квоте для каждого района или округа. После этого оставшиеся капсулы-заявки доставали и демонстрировали номера участников, не получивших разрешение. Весь процесс фиксировался на камеру.

С 11 по 17 июля специалисты республиканского Минприроды принимали заявления на выдачу разрешений на добычу бурого медведя. За неделю от граждан поступило 743 корректно оформленных заявления. – Наибольший интерес у охотников вызвал Медвежьегорский район: по всем участкам общедоступных охотничьих угодий поступило суммарно 116 заявлений, при этом квота на добычу составила только 45 особей, – отметил начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Владимир Тихонов.