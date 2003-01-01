В Карелии прошли праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага России

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с важным для страны праздником.

В честь знаменательной даты по всей республике проходят праздничные мероприятия. Самыми яркими из них стали концерт «Российский флаг — державы слава!» под открытым небом, флешмоб-шествие с большим триколором на набережной Онежского озера, а также вручение первых паспортов 14-летним жителям региона в карельской столице.

22 августа — в День государственного флага РФ — в Петрозаводске состоялся митинг-концерт «Российский флаг — державы слава!». Под торжественные звуки гимна юнармейцы подняли основной символ государства — российский триколор.

Жителей Карелии с праздником поздравил глава республики Артур Парфенчиков.

— Российский флаг — один из главных символов нашего государства. В его цветах мы видим чистоту и верность, мужество и героизм, готовность самопожертвования ради нашей великой Родины. Флаг страны всегда с нами — в дни торжеств и праздников, с поднятия флага начинают учебу наши дети, с ним наши бойцы в зоне специальной военной операции идут к победе, — сказал руководитель региона. — Всех с праздником, дорогие земляки!

Тут же на Онежской набережной Артур Парфенчиков вручил юным петрозаводчанам, достигшим 14-летия, главный документ гражданина России — паспорт.

Со словами поздравления выступили председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, а также участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, участник региональной программы «Герои Карелии» Александр Тикка.

— Под флагом России все мы живем, работаем, создаем семьи, воспитываем детей. Он напоминает нам о необходимости исторического единства нашей страны. Сегодня мы с гордостью вспоминаем всех тех, кто боролся за свободу и независимость нашей Родины, всех, кто внес вклад в её процветание, — обратился к жителям республики ветеран СВО. — Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

На празднике солисты и участники творческих объединений Карелии исполнили песни о Родине. В завершение концерта представители Республиканского центра патриотического воспитания, силовых структур региона и волонтеры вынесли на площадь полотнище российского флага.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню одного из главных символов государства, прошли во всех районах и округах Карелии.