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В Карелии прошли соревнования по гребному спорту (ФОТО)

Новости. Спорт
13:14, 19 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Бегущая строка"
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Соревнования прошли в акватории залива Ляппяярви, сообщили в Минспорта Карелии.

При поддержке Министерства спорта Карелии и Центра спортивной подготовки состоялось первенство республики по гребному спорту.

По регламенту на соревнованиях были представлены три класса лодок: одиночка, двойка и четверка. Каждый спортсмен мог участвовать не более чем в двух классах программы.

Участники в возрасте до 13, до 15, до 17 и до 23 лет соревновались в полуфинальных заездах на дистанции 1000 метров, а финальные заезды состоялись 15 августа.



Всего на соревнованиях разыграли 42 комплекта медалей.

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