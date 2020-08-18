В Карелии прошли соревнования по гребному спорту (ФОТО)

Соревнования прошли в акватории залива Ляппяярви, сообщили в Минспорта Карелии.

При поддержке Министерства спорта Карелии и Центра спортивной подготовки состоялось первенство республики по гребному спорту.

По регламенту на соревнованиях были представлены три класса лодок: одиночка, двойка и четверка. Каждый спортсмен мог участвовать не более чем в двух классах программы.

Участники в возрасте до 13, до 15, до 17 и до 23 лет соревновались в полуфинальных заездах на дистанции 1000 метров, а финальные заезды состоялись 15 августа.





Всего на соревнованиях разыграли 42 комплекта медалей.