В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%
Сегодня 07:00 Общество
Поделиться

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП) Карелии на 1 октября 2025 года составила 157 млн рублей, сократившись на 20,7% с начала года.

фото: @ Столица на Онего

Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на отделение Банка России — Национальный банк республики.  Также доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле ИП снизилась с 5,2% на 1 января до 4,2% на 1 октября 2025 года.

За девять месяцев 2025 года ИП республики получили кредитов на 3,1 млрд рублей. Наибольшая активность пришлась на август (434 млн руб.), среднемесячный объём выдачи составил около 346 млн рублей.

Общий кредитный портфель ИП на 1 октября составил 3,7 млрд рублей, что на 1,3% меньше, чем в начале года. Аналитики связывают это снижение именно с сокращением просроченной задолженности.

— Выдача новых кредитов ИП продолжается, а сокращение доли просроченной задолженности указывает на улучшение качества обслуживания долга, — подчеркнули в Национальном банке Карелии.

Доля занятых в секторе МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. автора), включая ИП, в Карелии в 2024 году составила 45,2% (около 104,5 тыс. человек), что вывело республику на 11-е место среди регионов России по этому показателю.

В начале марта 2025 года общий кредитный портфель юридических лиц и ИП региона превысил 70 млрд рублей, показав рост на 1% по сравнению с 2024 годом. Эксперты тогда отмечали сдержанный рост корпоративного кредитования в сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее мы сообщали, что рост инвестиций в экономику Карелии превысил среднероссийский.

Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

