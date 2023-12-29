В Карелии простились с добровольцем, командиром мотострелкового отделения на СВО

Уроженец города Сортавала погиб во время спецоперации.

В Сортавале 29 декабря состоялось прощание с Леонидом Тюкачевым, погибшим в ходе спецоперации. Церемония прошла в траурном зале города Сортавала.

Как сообщили в паблике местной районной администрации, у гроба с телом погибшего воина встал почётный воинский караул.

Почтить память воина пришли представители местной и региональной власти.

Как отметили в паблике, Леонид Тюкачев добровольцем пошел на СВО, командовал мотострелковым отделением. Он был захоронен на городском кладбище с воинскими почестями.