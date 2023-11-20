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В Карелии простились с героем, погибшим на спецоперации

Новости. Общество
07:20, 21 Ноября 2023
фото: © Сортавальский район / ВК

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В Сортавале простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции.

В Сортавале в минувшую пятницу, 17 ноября, простились с героем, рассказали власти Сортавальского района.

В  городском траурном зале состоялась траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Анатолием Александровичем Попковым, погибшим при исполнении воинского долга.

У гроба с телом погибшего воина встал почётный воинский караул.



Попрощаться с героем пришли представители Совета ветеранов, администрации Сортавальского района и Сортавальского городского поселения, военкомата, воинской части, где служил Анатолий, сортавальцы, родные, близкие, друзья героя.

Рядовой, командир мотострелкового отделения Анатолий Попков погиб 2 ноября 2023 года в боях на луганском направлении.

Анатолий Александрович Попков награждён орденом Мужества посмертно. Награда будет передана близким погибшего бойца.



Выступавшие на траурном митинге выразили соболезнования родным и близким героя. 

«Анатолий Попков отдал свою жизнь, выполнив воинский долг с достоинством и честью. Теперь его имя в числе имён защитников Отечества, память о которых навсегда останется в наших сердцах», — написали в официальном паблике Сортавалького района.

Была объявлена минута молчания.

Похоронили Анатолия Александровича на городском кладбище с воинскими почестями.

«Вечная слава и светлая память защитнику Отечества!» — добавили в сети.

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