В Карелии простились с героем, погибшим на спецоперации

В Сортавале простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции.

В Сортавале в минувшую пятницу, 17 ноября, простились с героем, рассказали власти Сортавальского района.



В городском траурном зале состоялась траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Анатолием Александровичем Попковым, погибшим при исполнении воинского долга.



У гроба с телом погибшего воина встал почётный воинский караул.





Попрощаться с героем пришли представители Совета ветеранов, администрации Сортавальского района и Сортавальского городского поселения, военкомата, воинской части, где служил Анатолий, сортавальцы, родные, близкие, друзья героя.



Рядовой, командир мотострелкового отделения Анатолий Попков погиб 2 ноября 2023 года в боях на луганском направлении.



Анатолий Александрович Попков награждён орденом Мужества посмертно. Награда будет передана близким погибшего бойца.





Выступавшие на траурном митинге выразили соболезнования родным и близким героя.



«Анатолий Попков отдал свою жизнь, выполнив воинский долг с достоинством и честью. Теперь его имя в числе имён защитников Отечества, память о которых навсегда останется в наших сердцах», — написали в официальном паблике Сортавалького района.



Была объявлена минута молчания.



Похоронили Анатолия Александровича на городском кладбище с воинскими почестями.



«Вечная слава и светлая память защитнику Отечества!» — добавили в сети.