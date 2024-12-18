В Карелии простились с погибшим на спецоперации земляком

В Сегеже проводили в последний путь Свистунова Геннадия Николаевича.
В четверг, 19 декабря, сегежане простились с земляком, участником специальной военной операции, Свистуновым Геннадием Николаевичем. Об этом рассказали местные власти в официальном паблике Сегежского округа.
Родные, близкие, друзья и земляки пришли проводить в последний путь Героя и Защитника.
Администрация Сегежского округа от имени всех жителей выразила соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича.
«Мы скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!» — написали в сети.
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