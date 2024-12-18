В Карелии простились с погибшим на спецоперации земляком

В Сегеже проводили в последний путь Свистунова Геннадия Николаевича.

В четверг, 19 декабря, сегежане простились с земляком, участником специальной военной операции, Свистуновым Геннадием Николаевичем. Об этом рассказали местные власти в официальном паблике Сегежского округа.



Родные, близкие, друзья и земляки пришли проводить в последний путь Героя и Защитника.

Администрация Сегежского округа от имени всех жителей выразила соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича.

«Мы скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!» — написали в сети.