В Карелии простились с погибшим на СВО 22-летним матросом Максимом Климовым

30 мая в городе Сортавала простились с 22-летним матросом Максимом Климовым, который погиб 16 мая в зоне специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщила депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

Максим Климов был старшим оператором БПЛА. Татьяна Климова выразила соболезнования семье погибшего.

— Настоящий мужчина, защитник Отечества, патриот нашей страны, наш земляк, сын, муж, отец, друг, молодой, смелый, честный, мужественный. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами, — сказала Татьяна Тишкова.

Ранее в городе Сортавала простились с участником специальной военной операции Константином Шевченко.