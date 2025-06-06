В Карелии простились с погибшим на СВО Ильей Горшковым

Земляки проводили в последний путь Илью Алексеевича Горшкова.

Жители Прионежского района 20 июня простились с погибшим на СВО замляком.

Был похоронен участник специальной военной операции Илья Алексеевич Горшков. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет на своей странице в соцсети.

– От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ильи, – сказал Григорий Шемет.

Ранее в Петрозаводске простились с бойцом, погибшим на СВО полтора года назад.