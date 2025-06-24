В Карелии простились с погибшим на СВО Романом Михайловым

Похороны прошли в родной деревне молодого человека.

Вчера, 25 июня, в деревне Тукса Олонецкого района простились с Романом Михайловым, который погиб в ходе специальной военной операции. На похоронах были родные и близкие Романа. Об этом рассказали в администрации Олонецкого района.





26-летний Роман родом из деревни Тукса. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны и уехал на СВО. Он был наводчиком отделения захвата взвода штурмовой роты.

Осенью прошлого года его отправили в Курскую область, где он в последний раз выходил на связь. Роман получил осколочные ранения обеих ног. Он тащил на себе двух раненых сослуживцев в пункт эвакуации, будучи сам ранен. Он попал под обстрел, спасая бойцов и погиб 30 ноября.