В Карелии простились с погибшим участником спецоперации

В Прионежском районе Карелии в последний путь проводили земляка.
О прощании с земляком, погибшим в ходе спецоперации, рассказали власти Прионежья.
В субботу, 23 декабря, Прионежский район простился с храбрым воином, замечательным человеком — Каториным Эриком Евгеньевичем, сообщили в официальном паблике Прионежья.
«Наш район понес невосполнимую утрату, потеряв достойного жителя и настоящего патриота», — написали в сети и выразили искренние соболезнования родным и близким героя.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание