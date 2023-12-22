В Карелии простились с погибшим участником спецоперации

В Прионежском районе Карелии в последний путь проводили земляка.

О прощании с земляком, погибшим в ходе спецоперации, рассказали власти Прионежья.

В субботу, 23 декабря, Прионежский район простился с храбрым воином, замечательным человеком — Каториным Эриком Евгеньевичем, сообщили в официальном паблике Прионежья.



«Наш район понес невосполнимую утрату, потеряв достойного жителя и настоящего патриота», — написали в сети и выразили искренние соболезнования родным и близким героя.