В Карелии простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Александром Баглаевым

В Храме пророка Илии в Лахденпохье 2 декабря состоялась церемония прощания с военнослужащим Александром Баглаевым, погибшим при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.
Александр Николаевич Баглаев родился и вырос в Лахденпохье. Окончил местную среднюю школу и профессиональное училище по специальности «механик». Большую часть жизни работал водителем большегрузных автомобилей.
В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Служил ефрейтором в 153 танковом полку 47 танковой дивизии.
Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания на территории Луганской области.
Александр Баглаев был любящим мужем и отцом двух дочерей.
Церемония прощания состоялась 2 декабря в 10:00 в Храме пророка Илии.
Ранее мы сообщали, что молодой житель Кондопоги Геннадий Петров погиб в ходе спецоперации.