В Прионежском районе Карелии простились с погибшим на СВО солдатом

В Прионежском районе простились с ефрейтором.

Сегодня, 16 июля, в Прионежском районе простились с Виктором Румзиным, который погиб в ходе боевых действий на СВО. Об этом сообщил на своей странице глава района Григорий Шемет.

— Сегодня Прионежский район простился с ефрейтором Румзиным Виктором Геннадьевичем, который героически погиб в ходе СВО. От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора, — написал глава района на своей странице.

Напомним, что ранее в Карелии 15 июля прошли похороны другого погибшего бойца.