Погибшего на Украине бойца из Карелии похоронили в цинковом гробу (ФОТО)

Боец из Сегежи Василий Дзекунов, убитый в ходе российской спецоперации на Украине, был похоронен в цинковом гробу.

Сегодня состоялась церемония прощания с погибшим на Украине карельским бойцом Василием Дзекуновым. Фото с траурной церемонии опубликовала в соцсети глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

«Сегодня близкие, родные, одноклассники и земляки простились с Василием Дзекуновым. Поникшие головы, скорбь, благодарность герою переполняли собравшихся у цинкового солдатского гроба. Орден мужества посмертно присвоен нашему защитнику. Вечная память!», — заявила Гусева.

Напомним, сегежанин Василий Дзекунов, гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона, служил по контракту в Ленинградской области. Он стал шестым бойцом из Карелии, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, официальное число погибших на Украине военнослужащих из Карелии достигло семи человек. Были убиты в ходе спецоперации Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов и Андрей Гришин.