В Карелии простились с учителем физкультуры и тренером Сергеем Цызой

В посёлке Чална Республики Карелия простились с учителем физкультуры и детским тренером по самбо Сергеем Цызой. Педагог, проработавший в Чалнинской школе 15 лет, скончался 10 ноября.
Педагога не стало 10 ноября. Завтра, 15 ноября, ему могло бы исполниться 39 лет.
Министерство образования и спорта Карелии выразило соболезнования родным и близким педагога. Сергей Цыза оставил значительный след в развитии детского спорта республики.
Напомним, Сергей Цыза, известный карельский тренер, погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии.