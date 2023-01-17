В Карелии простились с земляком, бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в зоне спецоперации

В Олонецком районе проводили в последний путь Павла Колесова, погибшего в зоне СВО.

Как сообщает паблик администрации Олонецкого района, сегодня, 9 февраля, попрощались с Колесовым Павлом Викторовичем, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Павел Викторович останется для всех примером мужества и отваги, верности своему долгу», - сказали слова прощания у гроба погибшего.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что житель деревни Мегрега Павел Викторович Колесов погиб в зоне СВО.

«С декабря 2022 года он добровольцем отправился на специальную военную операцию в составе ЧВК «Вагнер». Там он показал отличные результаты и отправился в составе штурмового отряда в район проведения боевых действий в Артемовск (Бахмут) ДНР», - рассказал глава.