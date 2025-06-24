В Карелии простятся с погибшим бойцом

На СВО во время выполнения боевой задачи погиб 32-летний житель Беломорска Иван Сидоров.

В Беломорске простятся с 32-летним местным жителям Иваном Эдуардовичем Сидоровым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети администрации Беломорского муниципального округа.

Как рассказали в ведомстве, прощание с бойцом состоится 18 июля в 14:00 в траурном зале.

«Иван Сидоров погиб при выполнении воинского долга. Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», – добавили в администрации.