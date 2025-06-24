В Карелии простятся с погибшим бойцом

На СВО во время выполнения боевой задачи погиб 32-летний житель Беломорска Иван Сидоров.
В Беломорске простятся с 32-летним местным жителям Иваном Эдуардовичем Сидоровым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщили в соцсети администрации Беломорского муниципального округа.
Как рассказали в ведомстве, прощание с бойцом состоится 18 июля в 14:00 в траурном зале.
«Иван Сидоров погиб при выполнении воинского долга. Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим», – добавили в администрации.
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