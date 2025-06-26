В Карелии простятся с погибшим бойцом

В Медвежьегорском районе простятся с солдатом 2004 года рождения.

В Медвежьегорском районе пройдут похороны погибшего бойца Ильи Малькова 2004 года рождения. Как рассказала местная администрация, погибшего похоронят в поселке Ахвенламби.

Жителей оповестили о том, что церемония будет проходить во вторник 15 июля с 10:00 до 11:00 на улице Центральная дом 16.

Напомним, ранее в Карелии простились с еще одним бойцом.