В Карелии простятся с погибшим в спецоперации на Украине ефрейтором Павлом Самохиным

В Надвоицах сегодня пройдет траурная церемония прощания с 23-летним Павлом Самохиным, погибшим при исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине.

Траурная церемония прощания со старшим разведчиком – пулеметчиком Павлом Самохиным состоится в пятницу, 25 марта. В 11.00 пройдет отпевание в Входоиерусалимском храме, в 11.30 - церемония прощания на концертной площади поселка Надвоицы. Об этом сообщили в паблике «Надвоицы online»

Напомним, 15 марта глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети о смерти уроженца поселка Надвоицы Павла Самохина.

«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сказал Артур Парфенчиков.

Павлу было 23 года. В вооруженных силах служил по контракту. В старших классах учился в Сегеже в школе № 7 в кадетском классе.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии - 29-летний Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летний Кирилл Некрасов и 21-летний Никита Ерошкин.