В Карелии протоптали дорогу к здоровью (ФОТО)

В Минспорта республики рассказали о работе по созданию «Троп здоровья».

В Карелии продолжается создание «Троп здоровья», востребованных жителями республики. Об этом сообщили в Минспорта Карелии.

Так, министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети перечислил места, где уже созданы «тропы».

Петрозаводск: созданы пешеходные дорожки и освещение в парках Патриот и Радиозавод.

Сортавальский район: протяженность «тропы» в парке Ваккосалми составила 1,8 км.

Медвежьегорский район: в Паданах протяженность «тропы» теперь составляет 950 метров. Там и в Повенце были также установлены уличные тренажеры.

Кемский район: в Кеми «тропа» протяженностью 600 метров расположилась в городском парке.

Беломорский район: в урочище Чернуха вдоль 2-х км «тропы здоровья» появилось освещение.

Прионежский район: «тропа здоровья» в селе Деревянное обустроена скамейками и беседками, а ее протяженность составляет 1,1 км.

Костомукшский округ: на берегу озера Контокки появилась новая пешая тропа «Светлый берег».