В Карелии проведут инвентаризацию убежищ

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории республики.

Мероприятия пройдут в целях фактического учета защитных сооружений гражданской обороны, контроля и оценки их технического состояния и содержания, повышения эффективности их использования.

Объектами, подлежащими инвентаризации, являются убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, находящиеся на территории Карелии, говорится в тексте документа.