В Карелии проведут инвентаризацию убежищ

По теме
Загрузка...
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории республики.
Мероприятия пройдут в целях фактического учета защитных сооружений гражданской обороны, контроля и оценки их технического состояния и содержания, повышения эффективности их использования.
Объектами, подлежащими инвентаризации, являются убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, находящиеся на территории Карелии, говорится в тексте документа.
По теме
Выбор читателей
16.07.2018, 19:40
17.07.2018, 07:05
16.07.2018, 11:22
22.07.2018, 16:40
19.07.2018, 19:10
20.07.2018, 09:01
Аналитика
Сегодня 12:49
Капитал
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
Сегодня 12:26
Сегодня 10:20
18.07.2018 15:32
18.07.2018 13:19
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии