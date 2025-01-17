В Карелии проведут ремонт в восьми школах и учреждениях СПО

Впервые в ремонт включили и учреждения среднего профобразования – Петрозаводский автотранспортный техникум и Колледж технологии и предпринимательства.

Капремонт проведут еще в 8 школах Карелии и учреждениях СПО, сообщили в официальном паблике республики.

Модернизацию образовательных учреждений продолжат по новому нацпроекту «Молодежь и дети». Как отметили в источнике, впервые в ремонт включили и учреждения среднего профобразования – Петрозаводский автотранспортный техникум и Колледж технологии и предпринимательства.

Обновят школы №3 в Кеми, №4 в Сегеже, №3 в Беломорске, №7 в Петрозаводске, а также школы в поселках Кубово и Авдеево Пудожского района, Ляскеля Питкярантского округа.