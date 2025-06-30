В Карелии проведут взрывные работы

На карьере в Кондопожском районе прогремят взрывы.
В Карелии на территории Кондопожского района будут проходить взрывные работы. Местная администрация попросила жителей района сохранять спокойствие.
— 16 июля с 13:00 до 19:00 на территории опасного производственного объекта — карьера «Новолокское» (п. Новый Поселок) — будут проводиться взрывные работы, — рассказали власти района.
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