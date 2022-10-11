На турнире в Карелии выяснилось, девушки из какого района лучше всех играют в футбол

В Олонце состоялось первенство Карелии по футболу среди девушек.

Подведены итоги первенства Карелии по мини-футболу среди девушек. Об этом рассказали в сообществе «Спорт — норма жизни Карелии». В турнире приняли участие команды из Петрозаводска, Кемского, Сортавальского и Олонецкого районов.

Юные спортсменки соревновались в разных возрастных группах. В младшей возрастной группе 2011–2012 годов рождения победила команда «Карелочка» из Олонца, в группе 2009-2010 победу одержали спортсменки команды «Север» из Кеми, в группе 2007-2008 также победил кемский «Север». В старшей возрастной группе 2005-2006 победительницами стали девушки из команды СШ7 Петрозаводска.