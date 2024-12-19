В Карелии провели углубленное медобследование более 4 600 спортсменов

Специалисты Врачебно-физкультурного диспансера провели более 8 360 периодических контрольных осмотров.

С начала 2024 года во Врачебно-физкультурном диспансере прошли обследования 49 спортивных организаций, проведено углубленное обследование более 4 600 спортсменов республики, сообщил в личном профиле глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По его словам, специалисты ВФД провели более 8 360 периодических контрольных осмотров, выполнили 70 врачебно-педагогических наблюдений, в которых осмотрели 335 юных спортсменов, провели 44 учебно-тренировочных занятия для 917 человек, сопроводили 55 спортивных мероприятий.

Например, на прошлой неделе врачи спортивного отделения ВФД обеспечивали медицинское сопровождение регионального турнира по боксу памяти первого мастера спорта СССР в Карелии Петра Григорьевича Ятцерова. Соревнование проходило в Петрозаводске — поделился Охлопков.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Северодвинска, Нарьян-Мара, Ленинградской области и районов Карелии.