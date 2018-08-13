В Карелии проверяют лесовозы

Проходят рейды по законности транспортировки древесины.

Рейды проводятся в соответствии с соглашением о взаимодействии республиканского МВД и министерства природных ресурсов и экологии Карелии, сообщили в МВД Карелии.



За один день в Лахденпохском проверено 16 лесовозов. Выявлен один факт транспортировки древесины без сопроводительного документа, оформленного в установленном лесным законодательством порядке. Проводится проверка на наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ.



Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятисот до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой.