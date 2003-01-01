В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

Палата регионов запустила акцию по общероссийской ревизии всех бесхозных памятников архитектуры и истории. Совет Федерации планирует составить перечень объектов культуры, нуждающихся в срочной реставрации.

Карелия вступила в общероссийскую ревизию бесхозных памятников архитектуры и истории, которую инициировал Совет Федерации. Цель акции: составить перечень объектов культурного наследия, требующих срочной реставрации или консервации. Контроль за этой работой будут осуществлять Совет Федерации вместе с Росимуществом и Минкультуры России, как сообщает издание «Фактор-Новости».

В России сегодня насчитывается более 160 тысяч объектов культурного наследия. В Карелии под охраной государства находятся более 4,6 тысячи памятников, около 50-ти из которых остро нуждаются в полном комплексе научно-реставрационных работ, отметил сенатор Игорь Зубарев.

По мнению Игоря Зубарева, парламентариям сегодня важно проработать инициативу директора музея-заповедника «Кижи» Елены Богдановой по созданию отдельного проекта по сохранению памятников деревянного зодчества.

— Памятники деревянного зодчества — это уникальные объекты культурного наследия. Они требуют особого подхода. В прошлом году я предлагал организовать музей деревянного зодчества под Петрозаводском. Опыт переноса храмов из заброшенных деревень у нас есть. Директор музея «Кижи» также считает, что сегодня необходимо создавать музеи, этнокультурные и архитектурные парки с включением объектов деревянного зодчества в образовательно-туристические маршруты. Отдельный федеральный проект помог бы нам быстрее реализовать данные предложения и сохранить уникальные памятники для будущих поколений, — считает Игорь Зубарев.

Напомним, недавно директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова инициировала Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии.