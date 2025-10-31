В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

В ноябре жители Карелии могут принять участие в опросе Банка России об уровне безопасности финансовых услуг.
Исследование продлится с 1 по 28 ноября.
— Ежегодный опрос показывает, насколько безопасными пользователи считают банковские онлайн-сервисы, а также знакомы ли они с правилами безопасного финансового поведения, – пояснил управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.
Анкета включает вопросы о том, предупреждают ли банки клиентов о мошеннических схемах, случались ли сбои в работе онлайн-банкинга и сталкивались ли респонденты с попытками обмана. Опрос полностью анонимный и занимает всего несколько минут.
В прошлом году в аналогичном исследовании участвовали 429 тысяч человек со всей страны, включая 2,5 тысячи жителей Карелии. Полученные данные помогают Банку России совершенствовать систему защиты граждан на финансовом рынке и повышать уровень киберграмотности населения.
Принять участие в опросе можно на официальном сайте Банка России по ссылке https://www.cbr.ru/information_security/anketa.