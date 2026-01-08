В Карелии прокуратура и СК проводят проверку по факту бездействия, приведшему к смерти пожилой женщины

Прокуратура и Следственный комитет (СК) Олонецкого района после публикаций в СМИ и социальных сетях организовали проверку по информации о смерти местной жительницы преклонного возраста.
Ведомства сообщили, что поводами для быстрых мер реагирования стало распространение в средствах массовой информации и социальных сетях.
— В средствах массовой информации и социальных сетях сообщается о смерти 73-летней пенсионерки в Олонецком районе, тело которой найдено 5 января, а также длительном отсутствии по адресу ее места жительства представителей социальных служб и родственников, — рассказали Следком и Прокуратура Республики Карелия.
В ходе проверки надзорное ведомство установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что в Карелии выясняют обстоятельства смерти 73-летней женщины, из квартиры которой доносились крики.