В Карелии псевдоцелительницы получили срок за "снятие порчи"

Пряжинский районный суд республики приговорил к условным срокам двух пенсионерок – уроженок Вологодской области, которые "сняли порчу" с местной жительницы.

Как установлено в ходе судебного следствия, в сентябре 2017 года подсудимые, введя в заблуждение пожилую жительницу Пряжинского района, сообщили ей вымышленные сведения о состоянии ее здоровья – наличии "порчи".

Для исцеления и снятия недуга уроженки Вологодской области предложили пенсионерке свои услуги, не обладая в действительности соответствующими способностями, пишет прокуратура Карелии.

"Доверившись мошенницам, пенсионерка передала им 29 тысяч рублей, с которыми сообщницы с места преступления скрылись. Благодаря тому, что потерпевшая быстро поняла, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в полицию, злоумышленницы были задержаны. Похищенные деньги возвращено потерпевшей", - отметили в ведомстве.

Суд приговорил каждую из преступниц к 1 года 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.