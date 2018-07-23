Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:24, 23 Июля 2018

В Карелии псевдоцелительницы получили срок за "снятие порчи"

По теме

"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.18 12:32
ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса
23.07.18 12:23
В Карелии пройдет Национальный лесной форум
23.07.18 12:18
Все новости
Загрузка...

Пряжинский районный суд республики приговорил к условным срокам двух пенсионерок – уроженок Вологодской области, которые "сняли порчу" с местной жительницы.

Как установлено в ходе судебного следствия, в сентябре 2017 года подсудимые, введя в заблуждение пожилую жительницу Пряжинского района, сообщили ей вымышленные сведения о состоянии ее здоровья – наличии "порчи".

Для исцеления и снятия недуга уроженки Вологодской области предложили пенсионерке свои услуги, не обладая в действительности соответствующими способностями, пишет прокуратура Карелии.

"Доверившись мошенницам, пенсионерка передала им 29 тысяч рублей, с которыми сообщницы с места преступления скрылись. Благодаря тому, что потерпевшая быстро поняла, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в полицию, злоумышленницы были задержаны. Похищенные деньги возвращено потерпевшей", - отметили в ведомстве.

Суд приговорил каждую из преступниц к 1 года 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

По теме

"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.18 12:32
ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса
23.07.18 12:23
В Карелии пройдет Национальный лесной форум
23.07.18 12:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-23 11:44:35
... не обладая в действительности соответствующими способностями.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Аналитика

Сегодня 12:26
Капитал
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
Директор Петрозаводской ТЭЦ ТГК-1 Александр Вдовиченко рассказал о модернизации оборудования, как стратегической задаче не только на уровне города, но и всей республики.
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим
Сегодня 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»