В Карелии психолог объяснила, как помочь детям пережить сложное время в стране

Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.

С 24 февраля мир изменился. Экономическая нестабильность. Изменение привычного уклада жизни. Ожидание новых санкций. Это то, с чем столкнулся сейчас каждый взрослый нашей страны. За нашим поведением наблюдают дети. Они слышат разговоры, читают информацию в интернете, чувствуют тревогу и беспокойство вокруг. Мы поговорили с профессиональным детским и семейным психологом Анной Кудрявой о том, как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время.

Подробнее — в тексте «Столицы на Онего».