В Карелии психолог научила арестанток рисовать правым полушарием

В УФСИН рассказали, как метод правополушарного рисования применяется в работе психологами СИЗО-1.

Психологи провели занятие с женщинами, содержащимися в СИЗО-1, с использованием правополушарного или интуитивного рисования. Об этом информирует УФСИН.

Метод арт-терапии был разработан в конце 1970-х годов доктором наук Бетти Эдвардс. Во время применения этой техники максимально задействуется правое (творческое) полушарие мозга, позволяющее человеку воображать, мечтать и творить, разъяснили в УФСИН.

Психолог Дарья Парфенова предложила нарисовать картины интуитивно, не опираясь на стереотипы, воспринимая объекты и образы такими, какими они предстали в их воображении.

«Не анализируя, женщины углубились в процесс рисования, шаг за шагом с помощью не только кистей, но и, что интересно, ватных палочек и других приспособлений, создавали картины, совершенно не заботясь о том, похожи ли их рисунки на существующую реальность. Завершив художественные творения, они рассказали о своих эмоциях, переживаниях, раскаянии и совместно обсудили то, как будут строить жизнь в будущем», — сообщили в УФСИН.

Организаторы пояснили, что метод правополушарной живописи позволяет проявить индивидуальность, обрести внутреннюю гармонию, преодолеть стресс, поверить в свои силы. Благодаря такой терапии психолог может выявить скрытые проблемы и переживания, совместно найти способ их решения.

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