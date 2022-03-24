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В Карелии психологи предложили женщинам в СИЗО поговорить с внутренним «Я»

Новости. Общество
10:41, 25 Марта 2022
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Сотрудники психологической лаборатории провели психокоррекционные занятия с использованием метода спектрокарт с женщинами, содержащимися в СИЗО-2.

Спектрокарты — это фотографии, отражающие сознание смотрящего на них человека. Карты приглашают «войти» в изображенный мир. Фотографии обеспечивает возможность работы с эмоциями, воспоминаниями и ощущениями. Об этом информирует УФСИН.

«Одним из „плюсов“ использования этого метода является то, что ассоциативные карты не предполагают четкого алгоритма их предъявления и толкования. Значение таких ассоциативных фотографий определяется не внешними критериями, а самим человеком, который их выбирает и рассматривает. Сила воздействия ассоциативных фотографий заключается в их символичности. Глядя на такие карты, человек „вкладывает“ в них смысловые нагрузки, отражающие его внутренний мир. Процесс способствует открытию честного диалога личности с самим собой, с собственным внутренним „Я“», — пояснила психолог Ирина Гарцева.

Ранее сообщалось, что в Карелии заключенные слепили царя из снега

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