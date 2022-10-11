В Карелии психологи предложили женщинам в СИЗО сделать талисман

Психологи провели занятие с женщинами, находящимися в СИЗО-1, используя метод арт-терапии.

На одной из встреч женщинам, содержащимся в СИЗО-1, психолог предложила выполнить упражнение «Талисман». Специалист попросила их вспомнить и воссоздать с помощью пластилина какой-либо предмет, который помогает им чувствовать себя защищёнными. Об этом информирует УФСИН.

Сообщается, что участницы слепили индивидуальные талисманы и рассказали, чего они позволяют им достичь или преодолеть.

«Методы арт-терапии основаны на метафоре, которая вскрывает причины тех или иных негативных отклонений в поведении. Человек с помощью различных материалов (будь то рисунок, скульптура, инсталляция) создает образ своей проблемы и под чутким руководством психолога работает с ней», — пояснила начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Виктория Карякина.

Ранее сообщалось, что занятие с заключенными в Карелии психологи начали с цитаты Ричарда Баха.