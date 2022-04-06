В Карелии рабочий ночью украл строительные материалы из котельной и утром уволился

Житель Кемского района подозревается в краже строительных материалов с предприятия, где он работал.

В полицию поступила информация о том, что из котельной, принадлежащей одной из частных организаций, пропало имущество. В числе похищенного оказались различные строительные материалы, сумма ущерба составила более 80 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен 32-летний работник котельной, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Он дал признательные показания.

По версии следствия, во время ночного дежурства подозреваемый подогнал к зданию котельной свой автомобиль и погрузил в него строительные материалы. Наутро он сдал смену напарнику и написал заявление об увольнении, ссылаясь на то, что срочно уезжает в другой город. В дальнейшем похищенное имущество мужчина сбыл.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, страсть к металлу возвращала 19-летнего жителя Карелии на место преступление несколько раз.